Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobilin sürücüsü, itfaiye ve dalgıç ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.
Kaza, Silvan ilçesine bağlı Kıraçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.