Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bildiği tüm konuları savcılıkla paylaştığını belirten Kırmızıgül, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 45 gün boyunca Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade etti. Deprem sürecinde yürüttükleri çalışmaların insani sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirten Kırmızıgül, kendisini tanımak isteyenlerin Adıyaman ve depremden etkilenen kentlerde yardım ulaştırdıkları vatandaşlara sormasını istedi.

Mahsun Kırmızıgül, Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa çağrıldığını ve bildiği konular hakkında ifade verdiğini açıkladı.

Savcılıkta bildiği tüm bilgileri eksiksiz aktardığını belirten Kırmızıgül, gerçek neyse onu söylediğini, ifadesinde herhangi bir eksik ya da fazla bilgiye yer vermediğini ifade etti.

Deprem Bölgesinde 45 Gün Görev Yaptığını Anlattı

Kırmızıgül, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 45 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü olarak bulunduğunu belirtti.

Özellikle Adıyaman'da ilçe ve köyleri dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden sanatçı, yardımları bizzat kendi elleriyle taşıdığını söyledi.

Deprem bölgesine sanatçı kimliğiyle değil, insani sorumluluk duygusuyla gittiğini belirten Kırmızıgül, o dönemde tek amaçlarının hayat kurtarmak olduğunu dile getirdi.

"O Günlerde Mesele İnsanlara Ulaşmaktı"

Deprem sürecinde AFAD, Kızılay, Ahbap ve yardım faaliyetlerinde bulunan tüm kurumların ortak hedefinin afetzedelere ulaşmak olduğunu belirten Kırmızıgül, o günlerde asıl meselenin kurumlar değil, enkaz altındaki insanlar olduğunu ifade etti.

"Beni Tanımak İsteyen Adıyaman'a Gitsin"

Deprem döneminde yaptığı yardımları kamuoyuna yansıtmamayı tercih ettiğini belirten Mahsun Kırmızıgül, kendisini tanımak isteyenlere Adıyaman, Hatay, Antakya, İskenderun ve Arsuz'da yardım ulaştırdıkları vatandaşlara sormaları çağrısında bulundu.