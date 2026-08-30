Adıyaman'da bir genç, yürüdüğü sokakta 3 şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi üzerinde bir genç kimliği belirsiz 3 şahsın saldırısına uğradı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken ismi öğrenilemeyen genç darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.