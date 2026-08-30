Adıyaman'da kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Flamingo Yolu üzerinde Ş.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ş.K., başını kaldırıma çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.