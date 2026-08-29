Adıyaman'da tütün işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Merkez İndere TOKİ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 02 AGD 858 plakalı minibüs, tütün işçilerini taşıdığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u ayakta tedavi edilirken, Mustafa Akbaba, Bilgin Tak, Habibe Mutlu ve Berfin Akçal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.