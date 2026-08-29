Adıyaman'da yaşanan bıçaklı olayda polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir şahıs, annesi ve babasına bıçak çekti. Şahsın bıçak çekmesi üzerine yaşanan olayda çevrede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından şahıs ile annesi, olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sırasında anne ve babanın yaralanmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.