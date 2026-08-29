Adıyaman'da Beşyol ve Kızılin köyleri arasında yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan yerinde inceledi.

Adıyaman İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların bölge ulaşımı açısından önem taşıdığını belirten Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, 'sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacağını söyledi. Çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi personeli ve diğer görevlilere teşekkür eden Aslan, çalışmaların hayırlı olmasını diledi' diye konuştu.