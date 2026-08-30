Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken tekeri çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni-Gaziantep Karayolunun Kurugöl Mevkiinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan H.K. (22) idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobilin sol arka tekeri yerinden çıkarak fırladı. Tekerin çıkmasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar attı.

Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan T.K. (47), M.A.K. (19), D.K. (19) ve M.K. (49) yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.