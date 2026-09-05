Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Milletvekili İshak Şan, Gerger ilçesi ziyaretinde çocuklarla 'o piti piti' oyunu oynadı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Milletvekili İshak Şan, köy ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı için Gerger ilçesini ziyaret etti. Vali Küçük ve Milletvekili Şan'ı, Gerger Kaymakamı İbrahim Coşkun Aslan, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve iki çocuk ellerinde çiçeklerle kaymakamlık girişinde karşıladı.

Vali Abdullah Küçük kendisine verilen çiçeği almayarak çiçekleri tutan çocuklara vermek istedi. Vali Küçük, Milletvekili Şan ve iki çocuk, çiçeklerin kimde kalacağına karar vermek için 'o piti piti' oyunu oynadı. İlginç anlar, kameralara yansıdı. Milletvekili İshak Şah, oyunu kazanan çocuğa çiçekleri Vali'nin hediyesi olarak annesine vermesini istedi.

Vali ve milletvekili daha sonra toplantıya katıldı.