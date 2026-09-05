Adıyaman Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Osman Aslan'ın katkılarıyla yapımı sürdürülen Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan taziye evi, bodrum kat dahil 3 kat olarak inşa edildi. Tesiste yemekhane, kadın ve erkekler için ayrı taziye salonları ile çay ocağı bulunuyor. Tesiste halı serimi ve mobilya montajı tamamlanırken, bahçede peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından taziye evinin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Tesisin hizmete açılmasıyla birlikte, Adıyaman Belediyesi tarafından 1 Nisan 2024'ten bu yana kente kazandırılan taziye evi sayısı 3'e, kent genelindeki taziye evi sayısı ise 24'e ulaşacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmak ve ihtiyaçlarına uygun alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taziye evimizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.