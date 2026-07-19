Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aile içinde yaşanan olayda, izinli olarak ilçeye gelen bir jandarma uzman çavuşun iki kayınbiraderini yaraladığı iddia edildi. Kayınbiraderlerinden biri otomobille çarpılması sonucu, diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Kahta ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde görev yaptığı belirtilen ve izinli olarak Kahta’ya gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., henüz belirlenemeyen nedenle kayınbiraderi G.C.S.’ye otomobille çarptı. Ardından diğer kayınbiraderi S.S.’yi silahla yaraladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.S., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından iki kayınbiraderini yaraladığı belirtilen İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.