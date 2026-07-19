Adıyaman-Kahta Karayolu üzerindeki Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan panelvanın şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Abdurrahman Doğru’nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada elektrik direği de devrildi.

Mehmet Halit Doğru yönetimindeki 02 AT 412 plakalı panelvan, Kahta istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mehmet Halit Doğru ile araçta bulunan Abdurrahman Doğru, Türkan Sertdemir, Gülbahar Doğru, Büşra Doğru, Kübra Doğru, Songül Doğru ve Zeynep Doğru yaralandı.

Sağlık, jandarma, itfaiye ve bölge trafik ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahman Doğru’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sırasında panelvanın çarptığı elektrik direği de devrilirken, enerji hatlarında arıza meydana geldi. Devrilen direğin kaldırılması ve hasar gören hatların onarılması için çalışma başlatıldı.