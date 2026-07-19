Milliyetçi Hareket Partisi Besni İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Valentine's Salonu'nda düzenlenen kongrede tek aday olarak seçime giren Fevzi Öztürk, delegelerin oylarıyla MHP Besni İlçe Başkanı seçildi. Siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede yapılan konuşmalarda teşkilatın birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, Besni'ye yönelik hizmet anlayışı ve sahada daha etkin çalışma hedefleri ön plana çıktı.

DİVAN BAŞKANLIĞINA MİKTAT ÇETİN SEÇİLDİ

Kongrede divan başkanlığına Çakırhöyük Belediye Başkanı Miktat Çetin seçildi. Divan üyeliklerine ise Ülkü Ocakları Besni eski Başkanı Alparslan Türkeri ile MHP Besni eski İlçe Başkanı Hamdi Arslan getirildi.

Kongre, partililerin ve davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilirken, salonda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

KONGREYE SİYASİ PARTİ VE STK TEMSİLCİLERİ KATILDI

MHP Besni İlçe Kongresi'ne Çakırhöyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, MHP Çelikhan İlçe Başkanı Abdurrahman Yaylagül, CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Besni Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, Ülkü Ocakları Besni İlçe Başkanı Gaffar Özbay, Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Başkanı İbrahim Ertaş, Türk Eğitim-Sen Besni İlçe Başkanı Vakkas Karakuş, Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, Hedef Kızılelma Derneği Başkanı İbrahim Halil Gönder ile çok sayıda partili ve davetli katıldı.

ÖNAT: BESNİ SIRADAN BİR İLÇE DEĞİLDİR

Kongrede konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Besni'nin Milliyetçi Hareket Partisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kongrenin yalnızca bir seçim süreci olmadığını söyledi.

Önat, 'Bizler burada sadece bir kongre yapmıyoruz. Besni'mizin sarsılmaz iradesini, eğilmeyen başını, bükülmeyen bileğini kutluyoruz. Karşımızda duran sizler, bu inanmış gözler, heyecanla çarpan yürekler dosta güven, düşmana korku salmaktadır' dedi.

'BESNİ'DE GİRİLMEDİK SOKAK BIRAKMAYACAĞIZ'

Besni'nin yiğitliğin ve mertliğin ortak değeri olduğunu ifade eden Önat, ilçede MHP teşkilatının daha güçlü bir çalışma dönemi yürüteceğini belirtti.

Önat, 'Bu coşkuyu ve heyecanı görmüşken sizlere sormak istiyorum; Besni'nin geleceğini inşa etmeye ve teşkilatın sancağını en yüksek burçlara dikmeye hazır mıyız? Besni sıradan bir ilçe değildir. Besni yiğitliğin, mertliğin ortak değeri ve milliyetçi halktır. Burayı daha güçlü hale getirmek için uğraş vermek bizlerin namus borcudur. Bu sebepten dolayı Besni'de girilmedik sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: BU GÖREVİ MAKAM DEĞİL, KUTLU BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ

MHP Besni İlçe Başkanı Fevzi Öztürk ise kongrede yaptığı konuşmada, sürecin birlik ve beraberliği güçlendiren bir anlam taşıdığını söyledi.

Öztürk, 'Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmiyoruz; birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek davamıza olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz' dedi.

'KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE HERKESE AÇIK OLACAK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda çalışacaklarını belirten Öztürk, teşkilatın birlik ve beraberliğini koruyarak Besni'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öztürk, 'Bundan sonraki süreçte, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda; teşkilatımızın birlik ve beraberliğini koruyarak milletimize, partimize ve Besni'mize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu görevi hiçbir zaman bir makam olarak değil, büyük bir sorumluluk ve kutlu bir emanet olarak göreceğiz' diye konuştu.

Öztürk, kapılarının ve gönüllerinin herkese açık olacağını belirterek, 'Ortak davamız için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar emek veren tüm ilçe başkanlarımıza, yönetimlerimize ve dava büyüklerimize teşekkür ediyor; ebediyete irtihal eden dava arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, bizleri bu kutlu davada mahcup etmesin' ifadelerini kullandı.

KONGREDE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

MHP Besni İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde yapılan konuşmalarda teşkilat bütünlüğü, birlik ve beraberlik, Besni'ye hizmet, sahada daha etkin çalışma ve MHP'nin ilçedeki siyasi hedefleri ön plana çıktı.

Delegelerin oy kullanma işleminin ardından Fevzi Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı.

Kaynak : PERRE