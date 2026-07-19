Adıyaman merkez İndere TOKİ Konutları'nda kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarında bulunan yer üstü yangın hidrantına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hidrant parçalanırken yüksek basınçlı su çevreye yayıldı. Kazada yaralanan olmazken araçta ve hidrantta maddi hasar meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki yer üstü yangın hidrantına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan hidranttan yüksek basınçlı su fışkırdı.

Kaza sonrası bölgeye polis ve teknik ekipler yönlendirilirken, hasar gören hidrantta gerekli çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobilde ve yer üstü yangın hidrantında maddi hasar oluştu.