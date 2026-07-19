Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde rehabilitasyon merkezinden çıkan engellileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan minibüs yan yatarken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezinden çıkan engellileri taşıyan N.T. idaresindeki 34 BNC 160 plakalı minibüs, V.S. yönetimindeki 07 BOF 189 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın ardından refüje çıkan minibüs yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.