Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Halfeti yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan hafta sonu gezisi için Halfeti ilçesine gidenlerin bulunduğu otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda UMKE, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban bağlantı yolu üzerinde bulunan Halfeti yol ayrımında meydana geldi. Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine hafta sonu gezisi için gidenlerin içerisinde bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari araç yandan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda UMKE, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş Seydi ile Zeynep Ecrin Seydi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.