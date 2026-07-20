Siirt'te 5 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Zeliha Taş, hastanede verdiği 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay, 8 Temmuz'da Şavura Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre annesi binanın alt kısmında tandır ekmeği yaptığı sırada çatı katından seslenmek isteyen Zeliha Taş, dengesini kaybederek 5 katlı binanın çatısından düştü.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Zeliha Taş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 11 gündür tedavisi süren genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Zeliha Taş'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.