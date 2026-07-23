Adıyaman'da sabah saatlerinde meydana gelen ana su hattı arızası, Atatürk Bulvarı'nda su taşkınına neden oldu. Yunus Emre Mahallesi'ndeki YSE Kavşağı'nda belediyeye ait ana şebeke su borusunun patlamasıyla yola tonlarca su aktı. Oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler kavşaktan geçmekte güçlük yaşarken, bölgede trafik zaman zaman yavaşladı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabahın erken saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki YSE Kavşağı'nda meydana geldi. Ana şebeke su borusunun patlamasıyla birlikte cadde kısa sürede suyla kaplandı.
Yolda oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışında yer yer aksamalar yaşanırken, bölgede güvenli ulaşımın sağlanması için gerekli çalışmalar başlatıldı.
Olayın ardından arızanın giderilmesine yönelik inceleme ve onarım çalışmaları sürerken, su hattındaki patlamanın nedenine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.