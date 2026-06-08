Devlet Memurları Konfederasyonu'na bağlı faaliyet gösteren Genç Sağlık Sendikası Adıyaman İl Başkanı Adem Duru, 15 Haziran 2025'te göreve atanmasının ardından yürüttüğü teşkilatlanma çalışmalarıyla sendikanın kısa sürede önemli bir ivme kazandığını açıkladı.

Tarafsız Sendikacılık Adıyaman'da Kabul Gördü

Duru, önce 400 üye ile şube yeter sayısına ulaştıklarını, ardından 15 Mayıs sendika mutabakat sayımlarında 494 üyeye çıkarak Adıyaman'ın sağlık ve sosyal hizmet alanında ikinci büyük sendikası olduklarını belirtti.

'Üyelerimize dürüst davrandık, siyasi bağımsızlığımızı koruduk'

Başkan Adem Duru, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bizler üyelerimize karşı her zaman dürüst olduk. Gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunmadık, çalışanlarımızın sorunlarıyla birebir ilgilendik. Hukuki ve mevzuatsal destek sunarak onların yanında olduk. En önemlisi ise herhangi bir siyasi yapının arka bahçesi olmadan, yalnızca çalışanların sesi olmayı hedefledik. Bu anlayışımız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız tarafından büyük teveccüh gördü.'

Duru, sendikanın büyümesinde en önemli etkenin güven olduğunu belirterek, 'Çalışanlarımız bize güvendi, biz de onların güvenini boşa çıkarmadık. Bu güveni korumak için aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Sosyal ve sportif faaliyetlerle birliktelik güçleniyor

Sendikacılığın yalnızca özlük hakları ve hukuki süreçlerden ibaret olmadığını vurgulayan Duru, sosyal ve sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi.

'Çalışanlarımızın sosyal birlikteliğini artıracak, motivasyonlarını güçlendirecek faaliyetleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ilk olarak 19 Mayıs tarihinde yaklaşık 40 üyemizin katılım sağladığı altın ödüllü masa tenisi turnuvası düzenledik. Bu tür etkinliklerle hem üyelerimizin kaynaşmasını sağlıyor hem de sendikamızı bir aile ortamına dönüştürüyoruz.'

Şube binası bir yaşam alanına dönüşüyor

Adem Duru, sendika şube binasının yalnızca sendikal faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

'Şube binamızı; akademik çalışmaların yapılabildiği, sosyal etkinliklerin düzenlenebildiği, sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilebildiği ve sportif organizasyonların planlanabildiği bir yaşam alanı haline getireceğiz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın kullanımına açık olacak bu alan, sendikamızın tarafsız ve kapsayıcı anlayışının somut bir göstergesi olacak.'

'Hak mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz'

Çalışanların haklarını korumak ve kamu işvereni karşısında en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Duru, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bizim için sendikacılık, yalnızca masada hak aramak değil, sahada çalışanlarımızın yanında olmaktır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sesi olmaya, çözüm üretmeye, hak mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye ve çalışanlarımızı kamu işvereni karşısında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE