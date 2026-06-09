İki gün süren programda; oyunun iyileştirici gücü ve oyun terapisinin çocukların duygusal gelişimine katkıları ele alındı. Gaziantep'te görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama örnekleri, vaka analizleri ve interaktif çalışmalar eşliğinde kapsamlı eğitimler verildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, rehberlik hizmetlerinin eğitim sistemi içindeki önemine dikkat çekerek, rehber öğretmenlerin öğrencilerin yalnızca akademik başarılarında değil; sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerinde de kritik bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Uzm. Psikolojik Danışman Emin Okan Okyay, 'Oyun Terapisi' başlıklı sunumunda oyunun çocukların iç dünyasını anlamada önemli bir araç olduğunu belirtti. Okyay, çocukların travma, kaygı ve içsel çatışmalarını oyun yoluyla daha sağlıklı ifade edebildiklerini aktararak, oyun terapisinin iletişim becerilerini geliştirdiğini, problem çözme yetilerini güçlendirdiğini ve duygusal iyilik hâlini desteklediğini ifade etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nilüfer Gümüş ve Gaziantep Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Kaynak katıldı.

Kaynak : PERRE