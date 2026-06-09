Mardin'de gelini tarafından darbedildikten sonra otomobille yaralandığını öne süren Neriman Çekin'in davasında mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi kabul etmedi. Duruşma 1 Ekim tarihine ertelenirken, Çekin ve avukatı yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak adalet beklentilerini yineledi.

Mardin'de gelini tarafından darp edildikten sonra otomobille yaralanan Neriman Çekin'in davasında mahkeme, sanığın tutuklanması talebini reddetti. Duruşma 1 Ekim'e ertelenirken, Çekin ve avukatı adalet çağrısını yineledi.

Mardin'de 20 Haziran 2024 tarihinde gelini tarafından darp edildikten sonra otomobille yaralanan 57 yaşındaki Neriman Çekin'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddederek duruşmayı 1 Ekim tarihine erteledi. Mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan Avukat Gurbet Bilbay, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti.

'Müvekkilim adaleti artık medyada arıyor'

Müvekkilinin yaşadığı mağduriyet nedeniyle sesini duyurmak için kamuoyuna konuşmak zorunda kaldığını ifade eden Bilbay, şunları söyledi:

'Mahkemeden yeni çıktık. Tekrar tutuklanmasını istedik çünkü çocuğun da yaşı büyümüş, artık emzirme dönemi de yok. Fakat tutuklama talebimiz reddedildi. Gerekçe olarak dosyanın geldiği aşama gösterildi. Biz özellikle şunu dile getirdik; müvekkilim neden bu kadar basına çıkıp konuşuyor? Çünkü adaleti mahkeme salonlarında bulamadığı için artık medyada arama gereği duyuyor. Bu kadın neden sürekli basına çıkmak istesin ki? Amacı ünlü olmak değil. Dört ameliyat geçirdi, vücuduna platin takıldı ama hâlâ bu kadın için adalet yerini bulmadı. Tepkisi de tam olarak buna.'

'Mağdur olan insan aynı dosyada sanık'

Dosyadaki adli raporlar ile mevcut yargılama sürecine de değinen Bilbay, müvekkilinin aynı dosyada sanık olarak yer almasına tepki gösterdi. Bilbay, 'Sanık müdafisinin sürekli müvekkilime 'Yalan söylüyorsun' demesi ve olayı kendi olayıymış gibi sahiplenmesi de kendisini rahatsız ediyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, gereği yapılsın. Raporlar çok net. Müvekkilimin üçüncü derece yaralanma raporu var. Karşı tarafın ise sadece basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir raporu bulunuyor. Buna rağmen müvekkilim bu dosyada sanık durumunda. Mağdur olan bir insan aynı dosyada sanık olarak yer alıyor. Bunlar neden görülmüyor, neden dikkate alınmıyor? Biz bunun gereğinin yapılmasını talep ediyoruz'' dedi.

'Bu panikle yapılan bir hareket mi?'

Bilbay, sanığın savunmasının olay yeri görüntüleriyle örtüşmediğini savunarak şöyle konuştu:

'Sanık sürekli suçtan kurtulmak için 'Arabayı kullandığım sırada bana şişe fırlattı, panikledim ve ortamdan uzaklaştım' diyor. Fakat görüntülere bakıldığında araç hareket etmezken şişenin fırlatıldığı görülüyor. Daha sonrasında müvekkilimi hedef alarak üzerine doğru ilerliyor, ardından duruyor, kardeşini alıyor ve 112'yi aramadan olay yerinden ayrılıyor. Size soruyorum; burada panikle yapılan bir hareket mi var, yoksa kasıtlı yapılan bir hareket mi var?'

Yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını söyleyen Neriman Çekin, mahkemenin sonuçlanmamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

'Ben üçüncü, dördüncü kez mahkemeye geliyorum ama davam sonuçlanmıyor. Benim hakkımda çok yalan söyleniyor. İki gün önce siteye geldiler, beni rencide ettiler, tehdit ettiler. 'Seni öldürürüz, mahkemeden vazgeç' dediler. Karşı tarafın avukatı da yapmadığım şeyleri söyleyerek beni çok rencide ediyor. Ben yalan söylemiyorum. Ben taça mı meraklıyım, ünlü mü olacağım? Benim kemiklerim kırıldı. On bir, on iki ay yerde kaldım. Kendi ihtiyaçlarımı bile göremiyorum. Eşimin ve kızımın yardımıyla ayakta durabiliyorum. Ben sadece adalet istiyorum' şeklinde konuştu.

'Artık çok yoruldum'

Sürecin hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Çekin, yaşadığı sağlık sorunlarını ve sosyal hayatındaki değişimi de anlattı. Çekin, 'Artık çok yoruldum. Bu sakat halimle sürekli yollara düşüp mahkemeye gelmek zorunda kalıyorum. Ne olurum kaldı ne de rahatım. Siteye çıkamıyorum, insanlarla konuşamıyorum. Herkes bana farklı bakıyor. Gerçekten mağdurum ve hakkımı arıyorum. Ben her gün medyaya çıkıyorum ama kendisi çıkmıyor. Mahkemeye bile katılmıyor. Neden katılmıyor? Çünkü yüzü yok. Ben bir anneyim. Bana yapılanların hiçbir anneye yapılmaması gerekir'' dedi.

Oğlunun da tehdit edildiğini öne süren Çekin, 'Oğlum gelip şahitlik yaptı ama abisi onu tehdit etti. 'Sen kız kardeşimden ayrılırsan sana neler yaparım, çok pişman olursun' dedi. Bunların dile getirilmemesi bana çok ağır geliyor. Bu süreçte şeker hastası oldum, psikolojim bozuldu, ilaç kullanıyorum. Yeter artık. Beni arabayla ezdi. Her tarafımı kırdı. Dört ameliyat geçirdim. Gerçekten çok üzgünüm. Ben sadece hakkımı istiyorum'' diye konuştu.

Dosyaya ilişkin yargılama süreci, bir sonraki duruşmada devam edecek.

Adıyamanlılar Net