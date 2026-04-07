Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 'En iyi narkotik polisi anne projesi' kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, proje kapsamında ilçede yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ele alındı.
Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Bağımlılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Kaymakam Soysal, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.