Adıyaman Kahta Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken araç filosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, temizlik işleri ve su hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yeni araç belediye envanterine kazandırıldı. Yapılan bu yeni takviyeyle birlikte belediyenin araç filosuna eklenen toplam araç sayısı 40'a yükseldi. Özellikle su işleri ve temizlik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçların temin edilmesiyle sahadaki çalışmaların daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye daha güçlü ve hızlı hizmet sunabilmek adına araç filosunu adım adım büyüttüklerini ifade etti. Başkan Hallaç, 'Bugün iki yeni aracımızı daha bünyemize katarak toplamda 40'ıncı aracımıza ulaşmış bulunuyoruz. Araçlarımızdan biri Su İşleri Müdürlüğümüzün sahadaki çalışmalarına destek sağlayacak, diğeri ise Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini artıracak çöp toplama aracıdır. Her yeni araç, hemşerilerimize daha hızlı ulaşmak ve daha temiz, daha düzenli bir Kahta için attığımız önemli bir adımdır' dedi.

Açıklamasında gelecek yatırımlara da değinen Hallaç, 'Önümüzdeki aylarda araç filomuzu güçlendirmeye devam edecek, yeni araçları da Kahta'mıza kazandıracağız. Söz verdiğimiz gibi çalışmayı ve Kahta'mızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni araçların Kahta'ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.