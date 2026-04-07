Eğitim süreçlerine ilişkin görüş, öneri ve beklentilerin ele alındığı toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki yansımaları ve nitelikli eğitim hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 'Maarif Sohbetleri' programı çerçevesinde Gölbaşı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilçede görev yapan öğretmenlerle buluştu.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin sahadan gelen görüşler, öneriler ve beklentiler masaya yatırıldı.

'Maarif Modeli, Manevi Değerleriyle Birlikte Geleceğe Yürüdüğü Bir Modeldir'

Toplantıda öğretmenlere hitap eden İl Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un eğitimi ve öğretmeni önceleyen yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Öncelikle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in ve Valimiz Osman Varol'un eğitimi ve öğretmeni önceleyen, bunu her koşulda dile getiren yöneticilerimiz olmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrencinin kendini ifade ettiği, kendini güvende hissettiği ve en önemlisi cesaretlendirildiği, manevi değerleriyle birlikte geleceğe yürüdüğü bir modeldir' dedi.

İl Eğitim müdürü Tosun, modelin sahadaki karşılığının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, öğretmenlerin desteğinin belirleyici olduğunu ifade ederek, 'Bu modele her bir arkadaşımızın sahip çıkmasını, vereceği desteklerle aksayan yönlerin daha iyi bir noktaya taşınmasını arzu ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki yansımalarını görmek istediğimizi özellikle ifade etmek istiyoruz' dedi.

'Ezberci Anlayış Yerine Değer Odaklı Nesiller'

Ezberci eğitim yaklaşımının artık yeterli olmadığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, kültürüne ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin önemine işaret ederek, 'Ezberci bir yaklaşımdan artık ülkelerin çok fazla kazanım elde etmediğini görüyoruz. Önce kendi kültürüne, değerine saygılı bireyler yetiştirmeyi ve 'Kim var?' denildiğinde 'Ben varım' diyen bir nesli arzu ettiğimizi ifade etmek isteriz' ifadelerini kullandı.

'Geleceği Bugünden Planlamak Zorundayız'

Türkiye'nin dünyadaki güçlü duruşunun genç nesillerin bu değerleri sahiplenmesiyle devam edeceğini belirten Tosun, üniversite çağına gelen bazı gençlerin kendi değerlerinden uzaklaşmasının üzücü olduğunu ifade ederek, 'Biz maarif camiası olarak 15 veya 30 sene sonra olacakları şimdiden görüp bununla ilgili yapacaklarımızı planlamak zorundayız. Hiçbir alışkanlık ülkemizin geleceğinden, çocuklarımızın mutluluğundan daha önemli değil. Çocuklarımızın kendini değerli hissederek geleceğe emin adımlarla yürümesinin önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermemiz gerekiyor. Bizim camiamız nesilleri yöneten, nesillere şekil veren bir camia. Biz yapamazsak, başaramazsak, geri durursak bizden başka hiçbir camianın toplumu iyiye ve güzele götürme şansı yok' dedi.

Öğretmenlerin de doğrudan katkı sunduğu buluşmada mevcut uygulamalar değerlendirilirken, nitelikli eğitim hedefleri doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

