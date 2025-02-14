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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. isimli şahıs Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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