Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında meydana geldi.

Olayın ardından yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli iki şüphelinin patlayıcıyı attıktan sonra hızla ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, el yapımı patlayıcının herhangi bir hasara yol açmadığı belirlendi.

Valilik açıklamasında, olayın faillerinin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların güvenlik birimleri tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE