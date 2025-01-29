Diyarbakır Valiliği’nde düzenlenen imza törenine Vali Murat Zorluoğlu, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak katıldı.

Eğil Seyir Terası ile Doğal Güzellikler Ziyaretçilere Açılıyor

Diyarbakır’ın tarihî ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Eğil ilçesinde, turizmi canlandırmak amacıyla Eğil Seyir Terası inşa edilecek. Eğil Kaymakamlığı ve Eğil Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında, bölgenin doğa ve inanç turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi oluşturulacak. Her yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiye hizmet vermesi planlanan seyir terası, bölgeye gelen turistlere Diyarbakır’ın eşsiz manzaralarını sunacak.

Eğil ilçesi, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İnşa edilecek seyir terası, bölgedeki turizm yatırımlarının bir parçası olarak Eğil’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Çermik Butik Pazar ile Yerel Ekonomi Desteklenecek

Diyarbakır’ın önemli kaplıca merkezlerinden biri olan Çermik ilçesinde hayata geçirilecek Butik Pazar Projesi, 1.200 metrekarelik bir alanda 19 işlikten oluşacak. Turistik çarşı niteliğindeki bu tesiste, bölgeye özgü Çermik biberi, üzüm, incir, pestil ve sucuk gibi yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılacak.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, projenin bölge esnafına ve kadın girişimcilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çermik kaplıca bölgesinin turistik cazibesini artırmak için hazırladığımız bu proje, yerel ürünlerimizin tanıtımını sağlarken esnafımıza ve kadın girişimcilerimize de yeni iş alanları açacak. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaplıca bölgesinde ekonomik hareketliliği artırarak ilçemizin turizm potansiyelini güçlendireceğiz."

Bu projeyle birlikte Çermik ilçesi hem ekonomik hem de turistik anlamda güçlendirilirken, bölge halkına ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Diyarbakır Turizmi İçin Yeni Bir Dönem

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bu iki projenin Diyarbakır’ın turizmdeki potansiyelini daha da yukarılara taşıyacağını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Eğil ve Çermik ilçelerinde hayata geçireceğimiz bu projelerle Diyarbakır’ı turizm açısından daha cazip bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğil Seyir Terası, doğal güzellikleri ziyaretçilere sunarken, Çermik Butik Pazar da bölge ekonomisini ve yerel üreticileri destekleyecek. Valilik olarak, Diyarbakır’ın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Diyarbakır’ın tarihî ve doğal mirasını turizme kazandıracak olan Eğil Seyir Terası ve Çermik Butik Pazar projeleri, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de turizm hareketliliğini artıracak. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Diyarbakır’ın turistik değerleri daha geniş kitlelere tanıtılacak.

Kaynak : PHA