"Muhalefet Bizimle Yarışacak Siklette Değil"

Muhalefeti "plansız, vizyonsuz ve kendi içinde bölünmüş" olmakla eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilime" dikkat çekti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, bizimle aşık atacak, yarışacak siklette değildir. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Sıkıştıkça pot kıran CHP Genel Başkanı’na en büyük, en insafsız dayağı daha iki sene önce uğruna gözyaşı döktüğü selefi atıyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski Genel Başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile."

Özgür Özel’in CHP içinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Erdoğan, CHP'nin iç çekişmelerle boğuştuğunu ve halkın sorunlarına odaklanamadığını söyledi.

"Mızrak Çuvala Sığmıyor, Turpların Büyükleri Heybede"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’de yolsuzluk, usulsüzlük ve iç çekişmelerin arttığını öne sürerek şu sözleri kullandı:

"Hemen her gün bir yenisi patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buzdağının sadece görünen kısmını temsil etmektedir ama ne yapsalar boş, mızrak artık çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar."

Erdoğan, CHP’nin belediyelerindeki mali usulsüzlükler ve yolsuzluk iddialarına da değinerek, "Şişirilmiş konser faturaları, para kuleleri... Bunların neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"Deprem Bölgelerinde 2025 Sonuna Kadar 452 Bin Konut Teslim Edilecek"

Muhalefeti eleştirirken hükümetin çalışmalarına da değinen Erdoğan, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecine dikkat çekti:

✅ Bugüne kadar 201 bin 431 bağımsız birim teslim edildi.

✅ 2025 yılı sonuna kadar toplamda 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilecek.

✅ Deprem bölgesine şimdiye kadar 2,6 trilyon TL yatırım yapıldı.

✅ 2025 bütçesinde deprem bölgeleri için 584 milyar TL kaynak ayrıldı.

Erdoğan, deprem sürecinde muhalefetin “hükümet enkazın altında kalır” yorumlarına göndermede bulunarak “Depremden sonra 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyenlere en güzel cevabı, 201 bininci yuvayı teslim ederek verdik” dedi.

"Türkiye’nin Yükselişi, Terörden Kurtuluşuyla Şahlanacak"

Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolüne değinen Erdoğan, terörle mücadelenin önemine dikkat çekti. “Paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını defettikten sonra yükselişimiz şahlanışa dönüşecek” diyen Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz. Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın kutup başlarından biri haline yine biz getireceğiz. Yükümüz ağır, yolumuz uzundur."

"Muhalefetin Yalan ve Kaos Siyasetine İzin Vermeyeceğiz"

Muhalefetin sürekli algı operasyonları yaparak halkı yanlış yönlendirdiğini belirten Erdoğan, CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin "sahte ve sanal tartışmalara hapsolduğunu" söyledi:

"Muhalefetin sahte ve sanal tartışmalarına hapsolmadan biz sadece işimize bakıyoruz. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş ve eser üretmektir. Bizim derdimiz kavga etmek, didişmek, muhalefetin hırsı boyunu aşan kifayetsiz aktörleriyle söz düellosuna girmek değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin içinde bulunduğu iç karışıklıklar nedeniyle halkın umutlarını kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, halkın umudunu yeniden inşa edeceğiz" mesajını verdi.

Özetle Erdoğan’ın Açıklamaları:

Kaynak : PHA