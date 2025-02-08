DEM Parti Diyarbakır’da Miting Düzenledi

DEM Parti tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Özgürlük İçin Demokrasi Mitingi”, İstasyon Meydanı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, DEM Partili belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı çağrının ardından başlayan süreci değerlendirerek, İmralı’da gerçekleştirilen görüşmelere ve Abdullah Öcalan’ın rolüne dikkat çekti.

“Sürecin Mimarı Sizlersiniz”

Bakırhan, Diyarbakır’daki kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, sürecin halkın mücadelesiyle mümkün hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Sizleri yok sayanlar, sizleri reddedenler bugün yeniden İmralı kapısını açarak, Öcalan ile görüşmeye başladılar. Bu görüşmenin mimarları sizlersiniz. Bu eser sizlerindir. Tekrar Kürt meselesinin Türkiye’de tartışılmasını sağlayan siz değerli halkımızsınız. Bunun için ne kadar gurur duysak azdır.”

Bakırhan, Kürt halkının tarih boyunca büyük bedeller ödediğini ve mücadeleden vazgeçmediğini belirterek, “Kürt halkı bugün de eşitlikçi bir zeminin oluşması için sürecin destekçisi olacak” dedi.

“Tarihi Bir Süreç Yaşanıyor”

Sürecin tarihi bir dönemeçte olduğunu vurgulayan Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın barış için bir yol haritası hazırladığını belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Siz de takip ediyorsunuz, tarihi bir süreçten geçiyoruz. Tekçi ve mezhepçi rejimler artık tarih sahnesinden siliniyor. Öcalan, Diyarbakır’ın iradesine kayyum atanmasın, Kürt halkı kendi kimliğiyle özgürce yaşasın diye bir yol haritası hazırlıyor. Bu harita sadece Kürtler için değil, Türkiye’de yaşayan bütün kimlikler için eşit yurttaşlık temelinde bir barış planıdır.”

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun çözümü, demokratikleşme ve toplumsal barış için yeni bir perspektif sunduğunu belirterek, halkın desteğini istedi.

“Öcalan istiyor ki, Türkiye demokratik olsun. Kürtler kendi anadilinde eğitim görebilsin. Diyarbakır’ı Diyarbakır’ın iradesi yönetsin. Kürt halkına kayyum atanmasın. Türkiye barış içinde bir ülke olsun ve Orta Doğu’da güçlü bir aktör haline gelsin.”

“Öcalan’ın Mesajını Bekleyin”

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağı mesajın kritik öneme sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Biliyorum, tereddütleriniz var. Çünkü çok zulüm ve baskı gördünüz. Ama emin olun, sizin güçlü sesiniz, bu birlikteliğiniz, önümüzdeki günlerde hepimize layık bir barış sürecini getirecektir. Öcalan’ın paylaşacağı süreci hep birlikte göreceğiz.”

“Öcalan’ın Toplumla Buluşmasını Sağlayın”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve görüşme sürecinin şeffaf şekilde ilerlemesi gerektiğini savunarak, şu çağrıyı yaptı:

“Öcalan, milyonların yüreğidir, umududur. Bir halkın umudu bir hücrede tutulamaz. Demokrasi müzakere ister. Öcalan’ın toplumla buluşmasını sağlayın. Onun önerdiği demokratik reformları hayata geçirin.”

Bakırhan, “Öcalan’ın barış için sunduğu çözüm önerileri” doğrultusunda bir sürecin başlatılması gerektiğini belirterek, Kürt halkının mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

“Ölümün olmadığı, adaletin sağlandığı, demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğer birlikte olursak, güçlü örgütlenirsek, güçlü bir barışı sağlayabiliriz.”

“İmralı, Barış Adası Olsun”

Konuşmasının sonunda İmralı’da yürütülen müzakere sürecine de değinen Bakırhan, Öcalan’ın izole edilerek bir çözüm üretmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“İmralı Adası, bugüne kadar idamlarla, tecritle, 12 metrekarelik hücreyle anıldı. Biz diyoruz ki, İmralı artık barış adası olsun. Türkiye’de barışın sağlanması için bu tecrit politikalarına son verilmeli. Kürt halkı ve Türkiye’deki diğer tüm ezilenler için onurlu bir barış ve demokratik bir gelecek hediye edileceğine olan inançla mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA