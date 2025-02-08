TGC: “Gazetecilik Mesleğine Müdahale Kabul Edilemez”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), yaptığı yazılı açıklamada RTÜK’ün medya üzerindeki baskıcı tutumunu eleştirdi. Açıklamada, RTÜK’ün son dönemde ana haber bültenlerinin vatandaşları “karamsarlığa sürüklediği” yönündeki iddialarının, gazeteciliğe yönelik sistematik müdahalenin bir parçası olduğu ifade edildi.

TGC açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de gazetecilik mesleğine müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren RTÜK, son olarak haber bültenlerinin vatandaşları karamsarlığa düşürdüğünü öne sürmüştür. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerinde ‘ülkede olumlu olayların yaşanmadığı’ algısının oluşturulduğunu ve spikerlerin kendi siyasi görüşlerini yansıttığını belirtmiştir. Ancak, 6112 Sayılı Kanun’a dayanarak bu gerekçeyle medya kuruluşlarına en üst sınırdan ceza uygulanacağını açıklamak, basın özgürlüğünü doğrudan tehdit etmektedir.”

Basın özgürlüğünün Anayasa ve yasalarla güvence altına alındığını hatırlatan TGC, RTÜK’ün basının kamu yararına yönelik eleştiri hakkını engellemeye çalıştığını belirtti.

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü sadece lehte olan, rahatsız etmeyen fikirler için değil, aynı zamanda çarpıcı ve eleştirel haberler için de geçerlidir. Bunlar, demokrasinin temel unsurlarıdır. RTÜK’ün görevi, toplumda çok sesliliği ve yurttaşların haber alma hakkını korumaktır. Ancak, bağımsız medya kuruluşlarını düzenli olarak cezalandırarak basın özgürlüğünü engellemek, demokratik bir toplumda kabul edilemez.”

ÇGD: “Gazetecileri Zapturapt Altına Almaktan Vazgeçin”

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sert tepki gösterdi. ÇGD, RTÜK’ün uzun süredir medya üzerindeki baskı mekanizmasını ağırlaştırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki adı sansür, ceza ve yasak dışında herhangi bir kelime ile anılmayan RTÜK'ün Başkanı, şimdi de haber bültenlerine takmış. Anayasa ve kanunlar çok açık: Basın özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri zapturapt altına almaktan artık vazgeçin! Basın ve ifade özgürlüğü sadece bir kesimin olumlu görüşleri için değil, her türlü fikir için gerekliliktir.”

ÇGD açıklamasında ayrıca, RTÜK’ün medya üzerindeki baskısının mesleki etik tartışmaları manipüle etmek için kullanıldığını belirtti:

“Mesleğimizin içindeki etik tartışmaları, kendi sansürcü yaklaşımınıza bahane etmeyin. Halkın haber alma hakkına müdahale etme hevesinizden vazgeçin!”

Basın Özgürlüğü Vurgusu

RTÜK’ün basın kuruluşlarına yönelik cezai uygulamalarının uzun süredir devam ettiğini belirten basın örgütleri, gazeteciliğin temel amacının halkı bilgilendirmek olduğunu hatırlattı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, açıklamasında şu ifadeye de yer verdi:

“Haber gerçekse, güncelse, kamu yararı taşıyorsa gazeteciler bu haberi yayınlamak ve yorumlamakla yükümlüdür. Basın özgürlüğü, yalnızca hükümet politikalarına uyumlu haberleri değil, eleştirel ve muhalif görüşleri de kapsar. Bu hakka yönelik her türlü müdahaleye karşı çıkmaya devam edeceğiz.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamalarına karşı yapılan bu çıkış, Türkiye’de basın özgürlüğü ve medya üzerindeki denetim mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Basın örgütleri, medya üzerindeki baskıların artmasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA