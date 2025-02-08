Kahta İmam Hatip Ortaokulu’nda yürütülen etkinlik, akademik başarıyı destekleyen sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirildi. Sosyal Bilgiler öğretmeni Nejla Bilgin’in koordinatörlüğünde hazırlanan program kapsamında, öğrenciler “LGS Stresini Yeteneklerimle Yeniyorum” temalı etkinliklerle sınav sürecinde yaşanan stresi azaltmayı amaçladı.

Yetenekler Akademik Başarıyla Buluştu

Öğretmen Nejla Bilgin’in bireysel çalışmaları ve 8. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan etkinlikte, müzik dinletisi, yöresel yemekler ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. 20 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında yoğun emek harcanarak tamamlanan etkinlik, Vali Özbilgin İlkokulu’nda ziyaretçilere açıldı.

Kahta İmam Hatip Ortaokulu Beceri Atölyesi kapsamında düzenlenen sergi, 8-11 Şubat tarihleri arasında sanatseverler ve eğitimciler tarafından gezilebilecek.

Eğitim ve Sanat Bir Arada

Etkinliğin açılışına katılan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil, sanatsal ve kültürel yönleriyle de desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Başli, etkinlik hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanatsal ve kültürel yönlerini geliştirmek bizler için çok kıymetli. Beceri Atölyesi'nde yapılan çalışmalar, onların özgüven kazanmalarına ve kendilerini farklı alanlarda ifade etmelerine katkı sağlıyor. LGS sürecinde yaşanan sınav stresini azaltmaya yönelik bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ise ayrıca anlamlı. Bu organizasyonda emeği geçen Okul Müdürü Orhan Bilgin, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nejla Bilgin, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Beceri Atölyesi etkinliği, sanat, kültür ve eğitimi bir araya getirerek öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda ifade etmelerini sağlarken, onların bireysel yeteneklerini keşfetmelerine de imkân sundu.

Kaynak : PHA