Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen ziyarete, Prof. Dr. Yaşar Altun, Prof. Dr. A. Zeynal Abidin Tak, Dr. Öğretim Üyesi Zeynal Tunç, Uzman Dr. İlhan Çağ, Uzman Dr. Ali Arık ve asistan doktorlar da katılım sağladı.

"Depremin İkinci Yılında Nöroloji Camiası Adıyaman’da"

Prof. Dr. Murat Terzi, Adıyaman’daki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, nöroloji alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, hala tam anlamıyla iyileşmeyen yaraların olduğunu ifade eden Terzi, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Adıyaman'da olmak, nöroloji camiası olarak burada arkadaşlarımızla buluşmak, onların yaşadığı zorlukları dinlemek ve geleceğe dair planlamalar yapmak bizim için çok önemli. Deprem büyük bir acıydı, Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin. Ancak sağlık alanında toparlanma süreci hala devam ediyor. Biz de bu süreçte bilimsel çalışmalarımızı ve sosyal farkındalık projelerimizi artırarak katkı sunmayı hedefliyoruz."

Adıyaman'da Nöroloji Alanında Planlanan Çalışmalar

Prof. Dr. Terzi, Adıyaman’da nöroloji biliminin gelişimi adına 2025 yılında planlanan bilimsel etkinlikler ve sosyal farkındalık projeleri hakkında da bilgi verdi. Özellikle beyin damar hastalıkları, Parkinson, unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklarla ilgili yapılacak çalışmalara vurgu yapan Terzi, nörobilim ve yapay zeka uygulamalarının nöroloji alanındaki önemine dikkat çekti.

"Bundan sonraki süreçte daha fazla AR-GE yapan, proje üreten, eğitimi ön planda tutan bir nöroloji camiasıyla Türkiye'nin sağlık gündeminde daha fazla yer alacağız. Adıyaman’da nörolojik hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak ve burada bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek adına yeni projeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Ziyaret sırasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği öğretim üyeleri ve uzman doktorları da, deprem sürecinde ve sonrasında Türk Nöroloji Derneği’nin verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından Terzi ve beraberindeki heyet, Adıyaman’daki sağlık çalışanlarıyla görüşmelerini tamamlayarak, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA