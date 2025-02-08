Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İmar Şube Müdürü Bülent Canlı ve ilgili yetkililer katıldı.

Saat 11.00’de Gölbaşı Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin mevcut imar durumu, yapılan revizyonlar ve yeni imar planına ilişkin detaylar ele alındı. İlçenin kentsel dönüşüm süreci, yapılaşma planları ve afet risklerine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, imar planının en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Yetkililer, Gölbaşı’nın modern ve güvenli bir yapılaşma sürecine girmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, revizyon ve ilave imar planı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, yeni imar planı ve hayata geçirilecek projelerin Gölbaşı ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PHA