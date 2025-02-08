1950 yılında Adıyaman’da doğan Ahmet Doğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Adana Müftü Muavinliği, Çelikhan, Adıyaman Merkez, Gönen ve Kilis’te vaizlik yaptı. Siyasete atılarak 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden milletvekili seçildi ve 20. Dönem'de TBMM'de Adıyaman’ı temsil etti.

Ancak Doğan’ı diğer milletvekillerinden ayıran en önemli özelliği, siyasi hayatı sona erdikten sonra halkının içinde kalmayı tercih etmesi oldu. Çoğu eski milletvekili gibi farklı şehirlere yerleşmek yerine, ailesiyle birlikte Adıyaman’a geri döndü ve sade bir yaşam sürmeye devam etti. Bu yönüyle, milletvekilliği sonrası memleketine dönüp halkıyla yaşamayı sürdüren tek milletvekili olarak hafızalara kazındı.

Mütevazı Bir Hayat: Lüks Değil, Hizmet

Milletvekilliğinden sonra da mütevazı bir hayat sürdü, Adıyaman'da orta halli bir apartmanda kirada yaşamaya devam etti. Ev alabilecek imkâna sahip olmasına rağmen, faiz hassasiyeti nedeniyle kredi kullanmadığını ifade eden Doğan, "Ev alacak kadar peşin param olmadı, krediyi de faiz haramdır diye kullanmak istemedim" sözleriyle inançlarına olan bağlılığını ortaya koydu.

Ahmet Doğan, misafirperverliği, kibarlığı ve halkla kurduğu yakın ilişkilerle tanınıyordu. Ziyaretine gelenleri her zaman kapıda karşılar ve uğurlardı. Apartmandaki çocuklar onu “amca” ya da “dede” olarak görüyordu. Halkının taziyelerine, hastane ziyaretlerine ve toplumun farklı kesimlerine destek vermeye büyük önem gösterdi. Ancak bunu siyasi bir şov aracı olarak değil, Peygamber'in sünnetine uyarak ve halkına vefa borcunu ödemek için yaptığını ifade ederdi.

Liyakat ve Adalet Anlayışı

Siyaset yaptığı dönemde ve sonrasında en çok önemsediği konuların başında liyakat ve adalet geldi. Siyasi gücünü ya da eski milletvekilliği statüsünü yakınlarını bir yerlere yerleştirmek için kullanmadı. Ailesinden herhangi birini devlet kurumlarına sokmak için çaba göstermedi ve bu durumu "Hem milletvekili olacağım hem de tüm aile fertlerini toplumun efendisi yapacağım düşüncesi bana uygun gelmiyor" sözleriyle ifade etti.

Ahmet Doğan, devlet yönetiminde ehliyet ve liyakatin esas alınması gerektiğini savundu. Yetkililerle yaptığı görüşmelerde, makam ve mevki farkı gözetmeden liyakat konusunda hassas olunması gerektiğini dile getirirdi. "Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor" (Nisa Suresi, 58. Ayet) ilkesini hayatının merkezine koyarak, torpili ve kayırmacılığı reddetti.

Depremde Büyük Acı Yaşadı

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman’daki 6 katlı apartmanının ikinci katında ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Depremden sağ kurtarılmış olmasına rağmen çok sevdiği kızlarından birini kaybetti. Bu büyük acıyı kaldıramayan Ahmet Doğan, yalnızca bir ay sonra, 2 Nisan 2023’te, Ramazan ayında, iftara dakikalar kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğrencilere Destek: Maddi Zorluklara Rağmen Burs Verdi

Ahmet Doğan’ın vefatının ardından ortaya çıkan en çarpıcı gerçeklerden biri de, maddi sıkıntılarına rağmen onlarca öğrenciye burs sağlamış olmasıydı. Samsunlu bir doktorun cenazede yaptığı açıklama, Doğan’ın eğitime verdiği desteğin büyüklüğünü gösterdi:

"Ben Samsunluyum, doktorum. Sadece cenazeye katılmak için geldim. Öğrenciydim. Vekilim, beni tanımamasına rağmen bana burs verdi."

Doğan, evi olmamasına ve ekonomik olarak zorlanmasına rağmen Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilere burs veren tek milletvekili olarak hatırlanıyor.

Eşi ve Çocukları Hâlâ Kirada Yaşıyor

Depremde evleri yıkılan Ahmet Doğan’ın eşi ve çocukları, yakın bir bölgede kiralık bir eve taşındı. Ancak ev sahibi, ihtiyaç içinde olmasına rağmen aileden kira almayı reddetti. “İhtiyacım olmasına rağmen Ahmet Doğan’ın ailesinden kira alamam” diyerek onların bu süreçte daha rahat bir yaşam sürmesine destek oldu.

"Adıyaman’ın Unutulmaz Milletvekili"

Uysal yazısında, Ahmet Doğan'ı, yalnızca siyasi kimliğiyle değil, dürüstlüğü, mütevazılığı, halkına olan bağlılığı ve eğitime verdiği önemle de unutulmaz bir isim olarak hafızalara kazınmış önemli bir şahsiyet olarak okurlarına anlatıyor. Kemal Uysal'ın ifadesiyle, Ahmet Doğan, "Siyasetten uzaklaştıktan sonra bile halkın içinde yaşamayı tercih eden ve gücünü kişisel çıkarlar için kullanmayan Doğan, Adıyaman’ın 'ilk ve tek' milletvekili olarak anılmaya devam edecek."

Kemal Uysal’ın Adiyamanlilar.net haber sitesinde yayımlanan yazısında da vurguladığı gibi, Ahmet Doğan’ın mirası, yalnızca milletvekili olduğu dönemle sınırlı değil, halkına adanmış bir yaşamın bıraktığı güçlü izlerden oluşuyor.

Kaynak : PHA