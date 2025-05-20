Diyarbakır’da 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleşen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1924689036158919044

Bakan Yerlikaya, 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7,5 milyon kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini belirterek, "Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.