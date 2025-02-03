Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir adreste ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyon başarıyla tamamlandı.
Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;
1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği,
1 adet Mauser piyade tüfeği,
2 adet şarjör,
242 adet fişek ele geçirildi.
İki Şüpheli Tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.
Kaynak : PHA