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Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

Diyarbakır'da PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da PKK'ya yardım ve yataklık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir adreste ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyon başarıyla tamamlandı.

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