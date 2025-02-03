"İnsanlar İkiye Ayrıldı: İnsanlığını Kaybedenler ve Kazananlar"

Çimenden’in şiirinde, depremde yaşanan çaresizlik, ihmaller, fırsatçılık yapanlar ve yaşanan trajedinin insanlık için bir ibret olduğu vurgulandı.

"Umudun ilk kez acılar içinde kıvranarak intihara koştuğunu gördüm

Uyanmanın uyumak olduğunu da gördüm

Terastaki çiçeklerin de açtıklarından dolayı ilk kez utandıklarını gördüm

Büyük aldanışımızı, garantide olmadığımızı gördüm."

Çimenden, yaşanan felakette fırsatçılık yapanları ve duyarsız kalanları eleştirerek, depremi reklam malzemesi haline getirenleri vicdansızlıkla suçladı.

"Sanmayın ki sadece beton altındaki insanlar imtihanda

Senin imtihanın da onların acısıyla ne kadar alakadar oluşunda…

Ya insanlığını kaybetmiş mahlûkatlar, yağmacılar, fırsatçılar,

Hatta depremi bile reklam için kullananlar…"

"Deprem Bir İmtihandı, Ama Suçlular Kendini Teselli Etmesin"

Erkan Çimenden, depremi bir imtihan olarak değerlendirirken, ihmal ve ihmalkarlığın bir felakete dönüştüğünü ve suçluların bunun ardına sığınmaması gerektiğini dile getirdi.

"Büyük bir ihmal, büyük bir kıyım var

Zamanı gelince ilahi senaryonun felaket çanları onlar için de çalar…

Nasıl olsun ki, unutacak olanları da vicdansızlığın, adaletsizliğin laneti sarar."

"Depremde Yaşanan Fedakarlıklar Unutulmayacak"

Şiirinde, depremde yaşanan fedakârlıklara da yer veren Çimenden, enkaz altından çıkarılan çocukların sözlerini hatırlatarak, insanların iyilik ve kötülük noktasında bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

"Günler sonra kurtarılmasına rağmen 'Tokum, yemek yedim' diyen çocuk var

Annesi yıllar önce ölmüş, çocukların annesiyim diye kurtaran biri var

Büyükler bile korkarken 'Korkmadım' diyen çocuklar var…

İşte düşünenler için bunlarda büyük bir ibret var."

"Umudumuz Yeniden Dirilecek"

Çimenden, şiirini Allah’a sığınarak ve insanlığın bu imtihandan ders alması gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

"Şükür ki intihara koşan umudumuzu diriltecek Allah var

Ey Rabbim, senin yardımın olmasa

İnsan bu imtihanın altından nasıl kalkar…

Şimdi el açıp af diliyor ve merhametine sığınıyoruz

Aksi takdirde, helak olan kavimler misali yerle yeksan oluruz."

"Deprem Felaketi Unutulmamalı"

Depremde hayatını kaybedenlerin anısına adaletin sağlanması gerektiğini belirten Çimenden, ihmalin kader olarak gösterilmesine karşı çıkarken, toplumun birlik içinde bu felaketten ders çıkarması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA