Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın en hızlı büyüyen ilçelerinden Kayapınar'da elektrik altyapısını güçlendirmek için 2026 yılında 917 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, kent genelinde enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Merkez dışındaki 9 ilçemizde elektrik altyapısını yüzde 100 oranında yeniledik. 2026 yılında en önemli yatırımlarımızdan birini ise gelişimini sürdüren Kayapınar ilçemize yapacağız' dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, hızla gelişen yerleşim alanlarında altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi, artan nüfusu ve genişleyen yerleşim alanları doğrultusunda şirketin öncelikli yatırım bölgeleri arasında yer alıyor.

Kayapınar büyüdükçe yatırımlar artıyor

Diyarbakır'ın en kalabalık ilçesi olmasının yanı sıra Türkiye genelinde 32 ilden daha fazla nüfusa sahip olan Kayapınar'da, elektrik altyapısı büyüme hızına paralel olarak güçlendiriliyor. 2013 yılındaki özelleşmeden bu yana geçen 13 yılda ilçeye toplam 3,8 milyar lira yatırım yapan Dicle Elektrik, 2026 yılı için planladığı 917 milyon liralık yeni yatırımla bölgedeki şebekeyi daha da modernize etmeyi hedefliyor. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Diyarbakır'da abonelere kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yaka, 'Şehrimizdeki şebekenin yenilenerek güçlendirilmesi için 2026 yılı dahil toplam yatırım tutarımız 20 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Bu yatırımların 17,9 milyar liralık kısmını 2013-2025 yılları arasında tamamladık. Merkez dışındaki 9 ilçe merkezinde elektrik altyapısını yüzde 100 oranında yeniledik. 2026 yılında en önemli yatırımlarımızdan birini ise gelişimini sürdüren Kayapınar ilçemize yapacağız' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 450 bin nüfusuyla birçok ili geride bırakan Kayapınar, Diyarbakır'ın modern yüzünü temsil ediyor. Yoğun göç alan ve sürekli genişleyen ilçede yeni yerleşim alanları hızla artarken, Dicle Elektrik de bölgenin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.