Tek Haber Ajansı Temsilcisinden Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a Anlamlı Ziyaret
Vali Ünlüer’den Hayırlı Olsun ziyareti
Gerçekleştirilen ziyarette, yeni rektörün görevine başlaması dolayısıyla iyi dilekler iletildi.
Üniversitenin Yapısı Masaya Yatırıldı
Ziyaret kapsamında üniversitenin akademik ve idari yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Ünlüer, üniversitenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine Prof. Dr. Okumuş ile istişare gerçekleştirdi.
Başarı ve Kolaylık Temennisi
Vali Ünlüer, yeni görevinde Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a başarılar ve kolaylıklar dileyerek, üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda başarı temennisinde bulundu.
KAYNAK HABER: TEKHA
Muhabir: Adıyamanlılar Net