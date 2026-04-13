Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından '2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, Adıyaman için belirlenen öncelikli yatırım alanları, sağlanacak destekler ve başvuru süreçleri katılımcılarla paylaşıldı.

ATSO Başkan Yardımcıları Haci Dikmen ve Mahmut Arslan, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana, İKA Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Halil İbrahim Ünlü ile birlikte KOBİ'ler, girişimciler ve kurum temsilcileri toplantıya katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, işletmelerin desteklerden en iyi şekilde faydalanmasının önemine dikkat çekti. İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise programın katma değerli yatırımlar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca, İKA Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Halil İbrahim Ünlü tarafından 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Yeni Yatırım Teşvik Sistemi' konulu sunum yapılarak, Adıyaman'a sunulan yatırım fırsatları aktarıldı.

Sunumda yeni teşvik sisteminin destek unsurları, kredi kullanım oranları, işçi ve işveren destekleri ile makine ve ekipman desteklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kaynak : PERRE