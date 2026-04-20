Eryaman gibi Ankara’nın yoğun yerleşim alanlarında su tesisatı arızaları, sadece bireysel bir sorun değil, çoğu zaman komşuluk ilişkilerini de etkileyen yapısal bir kriz haline gelmektedir. Özellikle eskiyen boru hatları ve yüksek basınçlı su kullanımı, beklenmedik sızıntılara yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda mülk sahipleri, evlerinin şantiyeye dönmesinden endişe ederler. Ancak profesyonel bir Eryaman Tesisatçı arayışınızda Ada Tesisat ile tanıştığınızda, bu endişelerin yerini teknolojik bir güven alır. Modern cihazlarla yapılan kırmadan su kaçağı tespiti, hem mülkünüzün değerini korur hem de tadilat maliyetlerini minimuma indirir.

Kırmadan Su Kaçağı Tespiti Nasıl Gerçekleştirilir?

Geleneksel yöntemlerde sızıntıyı bulmak için duvarları ve zeminleri rastgele kırmak gerekirdi. Günümüzde ise teknoloji bu süreci tamamen dijitalleştirmiştir. Süreç genellikle şu aşamalarla ilerler:

Termal Kamera ile Ön Tarama: Özellikle sıcak su borularında meydana gelen kaçaklarda, duvarın arkasındaki ısı farkı termal kameralar sayesinde bir harita gibi ekrana yansıtılır. Suyun dağıldığı alan değil, çıkış yaptığı merkez bu sayede saptanır. Akustik Dinleme Cihazları: Temiz su hatlarındaki sızıntıların çıkardığı mikro sesler, yüksek hassasiyetli dinleme cihazları ile yakalanır. Betonun altındaki sızıntı sesi binlerce kez büyütülerek uzman personelin kulaklığına iletilir. Nem Ölçüm Testleri: Duvarlardaki nem oranını ölçen dijital sensörler, sızıntının hangi odadan veya hangi hattan kaynaklandığını teyit etmek için kullanılır. Basınç Testi (Manometre): Tesisata uygulanan basınç testi ile sistemde bir sızıntı olup olmadığı bilimsel verilerle ortaya konur.

Bu yöntemler sayesinde evinizde gereksiz hiçbir nokta kırılmaz; sadece arızanın olduğu 10-15 santimetrelik alan saptanarak onarım tamamlanır.

Alt Komşunun Tavanındaki Sarı Lekeler ve Nemlenme Neden Olur?

Alt komşunuzun tavanında oluşan sarı lekeler veya sürekli damlayan sular, genellikle sizin banyonuzdaki gizli bir sızıntının habercisidir. Bu durumun birkaç temel teknik sebebi olabilir:

Pimaş Borusu Çatlakları: Atık su gider borularında oluşan kılcal çatlaklar, sadece su kullanıldığında sızıntı yapar. Bu sızıntılar beton tarafından emilerek alt katın tavanında lekelenme oluşturur.

Derz Dolgu Aşınması: Banyo yer süzgecinin etrafındaki veya fayans aralarındaki derz dolguların boşalması, banyo yaparken zemine dökülen suların doğrudan betonun altına sızmasına neden olur.

Gömme Rezervuar Kaçakları: Duvarın içine gömülü olan rezervuar sistemlerindeki küçük sızıntılar, yüzeyde ıslaklık yapmadan doğrudan alt kata süzülebilir.

Bu gibi durumlarda uzman bir Eryaman Tesisatçı ekibi, kameralı pimaş görüntüleme yaparak sorunun derzlerden mi yoksa boru hattından mı kaynaklandığını netleştirir. Ada Tesisat uzmanlığı, bu ayrımı yaparak sizi boş yere banyo tadilatı yapmaktan kurtarır.

Su Faturasının Kontrolsüz Yükselmesi Gizli Kaçak Belirtisi midir?

Evinizdeki su kullanım alışkanlıklarınız değişmediği halde faturanız her ay artıyorsa, sisteminizde "gizli kaçak" olma ihtimali %90'dır. Gizli kaçaklar genellikle şap betonunun altında veya bina girişindeki ana hatlarda meydana gelir. Bu kaçaklar yüzeye ıslaklık vermediği için fark edilmesi zordur ancak su saati sürekli dönmeye devam eder.

Bunu test etmek için tüm muslukları kapatıp su saatinizi 15 dakika boyunca gözlemleyin. Eğer küçük bir dönme dahi varsa, bu durum sistemdeki sızıntının kesin kanıtıdır. Akustik dinleme teknolojisiyle bu sızıntılar kırım yapılmadan bulunur. Bu kaçakların onarılmaması, sadece faturayı artırmakla kalmaz; suyun betonarme yapıya sızması sonucu binanın demir donatısının paslanmasına ve yapının depreme karşı dayanıksız hale gelmesine yol açar.

Tesisat Onarımında Garanti ve Servis Formunun Önemi

Birçok vatandaş, mahalle arasındaki kayıt dışı ustalardan hizmet aldığında, kısa süre sonra aynı sorunun tekrarlamasıyla mağduriyet yaşamaktadır. Kurumsal bir Eryaman Tesisatçı hizmeti almanın en büyük avantajı, yapılan işlemin kayıt altına alınmasıdır. Ada Tesisat olarak sunduğumuz her hizmetin sonunda size bir "Servis Formu" teslim edilir.

Bu formda şu detaylar yer almalıdır:

Arızanın tespit edildiği yöntem (Termal kamera, akustik dinleme vb.)

Onarım sırasında kullanılan yedek parçaların markası ve özellikleri.

Yapılan işlemin garanti süresi (Genellikle onarım yapılan bölge 1 yıl garanti kapsamındadır).

Onarım sonrası yapılan sızdırmazlık testi sonuçları.

Bu belge, ileride oluşabilecek benzer sorunlarda muhatabınızı belirler ve konut sigortanız varsa hasar bedelini sigorta şirketinden talep etmenizi kolaylaştırır.

Eryaman’da Şeffaf ve Güncel Tesisat Fiyatlandırması

Tesisat arızalarında net bir fiyat almak her zaman mümkün olmasa da, belirli standart işlemler için fiyat aralıkları bulunmaktadır. 2026 yılı itibarıyla Eryaman bölgesinde karşılaşılan profesyonel hizmet bedelleri şöyledir:

İşlem Türü Tahmini Fiyat Aralığı Cihazlı Su Kaçağı Tespiti 2.500 TL - 4.500 TL Robotla Mutfak/Banyo Gideri Açma 2.500 TL - 5.500 TL Klozet / Gömme Rezervuar Onarımı 2.500 TL - 6.000 TL Batarya ve Musluk Değişim İşçiliği 1.000 TL - 2.500 TL

Bu fiyatlar arızanın büyüklüğüne ve konumuna göre uzman tarafından revize edilse de, işe başlanmadan önce fiyat onayı alınması kurumsallığın gereğidir.

Sonuç olarak; su tesisatı sorunları ertelendiğinde çok daha büyük yapısal hasarlara ve maddi kayıplara yol açar. Eryaman bölgesinde yaşıyorsanız, teknolojik donanımı yüksek, garantili işçilik sunan ve şeffaf fiyat politikası izleyen bir Eryaman Tesisatçı ile çalışmak en doğru tercihtir. Ada Tesisat güvencesiyle evinizin altyapısını bilimsel yöntemlerle koruma altına alabilir, huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Unutmayın, doğru teşhis her zaman en ekonomik çözümdür.