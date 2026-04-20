Adıyaman MHP İl Başkanı İsmail Gümüş, geçtiğimiz günlerde okullarımızda yaşanan menfur olaylarla ilgili bir açıklama yaparak, Adıyaman’daki eğitim kurumlarının güvenlik önlemleriyle eğitim-öğretime devam edeceğini duyurdu.

Başkan Gümüş, açıklamasında, devletin bu olayların detaylarını araştırdığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek, “Adıyaman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, evlatlarımızın güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Öğrencilerin güvenliği her şeyden önce gelir ve bu kapsamda okullarımızda gerekli tüm tedbirler alınmıştır,” dedi.

Pazartesi günü itibariyle öğrencilere okullarına dönme çağrısı yapan Gümüş, "Okul, çocuklarımızın güvenle eğitim aldığı yerdir. Adıyaman, huzurun, güvenin ve hoşgörünün şehri olarak, bu menfur olayların ardından eğitimde herhangi bir aksama olmadan devam edecektir. Hep birlikte, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eğitim fırsatlarını sunmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Gümüş, açıklamasının sonunda hayatını kaybeden tüm vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.