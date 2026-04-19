Adıyaman'da etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle Perre Offroad Kulübü, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekip ve ekipmanlarıyla hazır olduklarını bildirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde arama-kurtarma, ulaşım ve destek çalışmalarında görev almaya hazır olunduğu ifade edildi.

Kulüp tarafından vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, olası acil durumlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde bulunduğu kaydedildi.

