Adıyaman'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ani bastıran yağmurla birlikte birçok cadde ve sokak kısa sürede suyla dolarken, bazı araçlar sular altında kaldı.

Yağışın etkisiyle kent genelinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Vatandaşlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, araçlarıyla mahsur kalan sürücüler uzun süre yardım bekledi.

Su birikintileri nedeniyle bazı araçlarda arızalar meydana geldi. Sürücüler kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, derinleşen su birikintileri ve yol üzerindeki çukurlar risk oluşturdu.

Yağışın etkili olduğu saatlerde belediye ve itfaiye ekipleri sahada yoğun mesai yaptı. Mahsur kalan araçlara müdahale eden ekipler, vatandaşlara destek sağladı. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yetkililer, yağışların sürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak : PERRE