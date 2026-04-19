Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Antalya'da düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı', Türkiye genelinden çok sayıda belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Adıyaman'dan MHP'li belediye başkanları da iştirak etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda planlanan program, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında yapıldı. 17-19 Nisan tarihleri arasında üç gün süren toplantıda, yerel yönetimlerin mevcut yapısı ve gelecek dönem stratejileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi, belediyecilikte verimliliğin artırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı. Belediye başkanları, yerel hizmetlerin daha hızlı ve etkin sunulmasına yönelik yöntemler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında sürdürülebilir projeler, çevre dostu uygulamalar ve uzun vadeli yatırımlar da ele alındı. Farklı illerden katılan belediye başkanları, kendi bölgelerinde uygulanan projeleri paylaşarak tecrübe aktarımında bulundu. Belediyeler arası iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konuları da toplantıda öne çıktı.

Toplantıya katılan Adıyamanlı belediye başkanları, 'Üretken Belediyecilik' anlayışı doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları paylaştı. Miktat Çetin ve Abuzer Yakan, beldelerinde planlanan projelere ilişkin bilgi vererek yerel kalkınmaya yönelik adımları değerlendirdi.

Adıyaman heyeti, ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi hedefleyen projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtirken, Antalya'daki toplantının belediyelerin daha etkin ve sürdürülebilir hizmet anlayışına katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

