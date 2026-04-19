Adıyaman'da TEMA Vakfı tarafından düzenlenen programda, doğanın insan sağlığı üzerindeki etkileri ve gönüllülüğün toplumsal farkındalıktaki rolü ele alındı. Etkinlikte çocukların ve gençlerin doğayla buluşmasının önemi vurgulanırken, çevre bilinci ve gönüllülük faaliyetleri ön plana çıkarıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, TEMA Vakfı temsilcileri ve genç gönüllüler önemli mesajlar verdi.

Programın açılış sunumu, Adıyaman Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Gizem Nur Kaplan tarafından yapıldı. Kaplan, 'Doğa, bizlere bırakılmış bir miras değil; gelecek nesillere aktaracağımız en değerli emanettir. Bu bilinçle bir araya geldiğimiz bu etkinlikte, çevre farkındalığını artırmayı ve gönüllülüğün önemini birlikte yeniden hatırlamayı amaçlıyoruz. Gençlerin doğayı tanımasının, çevreye karşı duyarlılık geliştirmede kritik bir rol oynadığını belirtti.

Doğanın Psikolojik ve Toplumsal Etkileri Vurgulandı

Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Çelik ise, 'Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş' ta yaşadığımız üzücü olayların temelinde bireyselleşmenin yani yalnızlaşma bulunmaktadır. Doğanın yalnızca ekolojik bir sistem değil, aynı zamanda insan sağlığı üzerinde doğrudan etkili olan bütüncül bir yaşam alanıdır. Özellikle çocuklar ve gençler açısından doğayla temasın; stresin azaltılması, dikkat süresinin artması ve sosyal bağların güçlenmesi gibi çok yönlü faydalar sağlar' dedi.

Doğanın, afet sonrası özellikle yaşadığımız bölgede deprem süreçlerinde psikolojik toparlanma açısından güçlü bir destek mekanizması sunduğunu belirten Çelik, 'Toprakla temas eden, doğayı gözlemleyen bireyler hayata daha güçlü tutunur. Bu nedenle doğa, en doğal rehabilitasyon alanıdır' dedi. Ayrıca çevre sorunlarının yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir yaşam bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekmektedir. Eğitimciler, doğa ile temasın çocuklarda empati, sorumluluk ve çevre bilinci geliştirdiğini belirtiyor. Ayrıca açık hava etkinliklerinin stres ve travma sonrası etkilerin azaltılmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının doğa temelli programları artırması gerekiyor' ifadelerine yer verdi.

TEMA Vakfı Adıyaman Temsilciliği olarak yapılan faaliyetlerden bahseden Prof. Dr. Çelik her zaman eğitim faaliyetlerini öncelediklerini dile getirdi.

Gönüllülüğün Toplumsal Dönüşümdeki Rolü

Programın son bölümünde söz alan TEMA Vakfı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Selda Yıldız ise çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında gönüllülüğün rolüne dikkat çekti. Yıldız, gönüllülüğün bireyleri yalnızca sosyal sorumluluk projelerine dahil etmekle kalmadığını, aynı zamanda doğaya karşı güçlü bir aidiyet duygusu geliştirdiğini ifade etti.

TEMA Vakfı bünyesinde yürütülen 'Temalı Olmak' eğitiminin önemine değinen Yıldız, bu eğitimlerin bireylere doğa sevgisi, çevre etiği ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırdığını belirtti.

'Gönüllülük, sadece bir destek mekanizması değil, bilinçli bir yaşam biçimidir. Temalı olmak ise doğayı koruma sorumluluğunu içselleştirmektir' diyen Yıldız, özellikle gençlerin bu süreçte aktif rol almasının geleceğin çevre politikaları açısından kritik olduğunu ifade eederek, yerel düzeyde yürütülen çalışmaların ulusal ölçekte farkındalık oluşturduğunu ve bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik sonunda programa katkı sunan katılımcılara teşekkür edilerek plaket takdimi gerçekleştirildi. Düzenlenen bu tür etkinliklerin, özellikle genç nesillerin doğayla daha güçlü bağ kurmasına ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

