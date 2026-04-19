Adıyaman'da kurulan pazarlarda yaşanan fiyat artışları vatandaşların tepkisine yol açtı. Geleneksel olarak dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların alışveriş için tercih ettiği pazarlar, artık marketlerle aynı fiyat seviyesine gelerek cazibesini yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, pazarda satılan meyve ve sebzelerin fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar, tarladan alınan ürünlerin üzerine yüzde 200-300 oranında kâr konulmasını 'vicdansızlık' olarak nitelendirdi.

Vatandaşlar, 'Bu ürünler tarladan geliyor, ancak pazara gelene kadar üç katına çıkıyor. Bu haksız kazançtır, bu vicdan meselesidir' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bazı vatandaşlar, pazarda artık hiçbir avantaj göremediklerini belirterek, 'Pazarın hiçbir espirisi kalmadı, marketler daha uygun hale geldi' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da son dönemde artan fiyatlar, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilerken, kamuoyunda 'Pazar vatandaşı korumak için var, vatandaşı yakmak için değil' eleştirileri yükseldi. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma müdahale etmesini ve haksız kazanç sağlayan uygulamalara karşı önlem alınmasını talep ediyor.

