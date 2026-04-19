Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir arazide yetişkin çam ağaçlarının kesilmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Edinilen bilgilere göre, bir grup işçi tarafından gerçekleştirilen ağaç kesimi mahalle sakinleri tarafından kaydedilerek ihbar hattına ulaştırıldı. Yıllardır bölgenin doğal dokusunu oluşturan çam ağaçlarının yok edilmesi vatandaşlar tarafından 'katliam' olarak nitelendirildi.

Mahalle sakinleri, doğaya verilen zararın kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Ağaçların korunması için acil müdahale yapılmasını isteyen vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Adıyaman'da sık sık gündeme gelen çevre sorunlarına bir yenisi daha eklenirken, kamuoyunda 'Doğa katliamına kim dur diyecek?' sorusu yankılandı. Vatandaşlar, yetişmiş ağaçların korunması için acil müdahale ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep ediyor.

