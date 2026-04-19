Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Modüler Aile Eğitim Programı'nın 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada programın anne ve babaların ihtiyaçlarına göre şekillendirilen, çok yönlü ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Ailelerin Güçlenmesi Hedefleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programın temel amacının aile yapısını güçlendirmek olduğu belirtilirken, ebeveynlerin bilinç düzeyinin artırılmasının da öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

Dijital Risklere Karşı Farkındalık

Program kapsamında çocuk gelişimi, aile içi iletişim, eğitim süreci ve dijital dünyanın güvenli kullanımı gibi başlıklarda ailelere rehberlik sunuluyor.

Bakan Göktaş, programla birlikte ailelerin dijital risklere karşı daha dirençli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirterek, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PERRE