Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman için yaptığı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, Adıyaman Belediyesi ekipleri hafta sonu boyunca yoğun mesai yaptı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi ve koordine etti.

'480 İhbar, Hızlı Şekilde İlgili Birimlere Aktarıldı'

Cumartesi günü saat 20.00 ile Pazar günü saat 07.00 arasında Adıyaman Belediyesi Beyaz Masa 153 hattına toplam 480 çağrı ulaştı. İhbarlar hızlı şekilde ilgili birimlere aktarılırken, ekipler su baskını, taşkın riski, tıkanan mazgallar ve yol güvenliği gibi konularda müdahalelerde bulundu.

Başkan Abdurrahman Tutdere de ihbar gelen noktalara giderek vatandaşlarla görüştü, ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları sahada yönetti.

Birçok Birim, Aktif Olarak Sahada Görev Aldı

Yağış süresince belediyenin birçok birimi sahada aktif görev aldı. Fen İşleri Müdürlüğü, 30 personel ile 7 kepçe, 1 greyder, 1 loder ve 4 kamyonla çalışmalarını sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü, 70 personel ile 8 süpürme aracı ve 6 yıkama aracıyla kent genelinde görev yaptı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ise 50 personel ile 9 vidanjör, 3 kepçe ve 3 çift kabin araçla müdahalelerde bulundu.

Tutdere'den 'Altyapı' Vurgusu

Yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Tutdere, yaşanan sorunların altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını belirterek, 'Karşı karşıya kaldığımız bu tablo, ne yazık ki şehrimizin yıllardır ötelenen ve büyüyen altyapı sorununun bir sonucudur. Yağmur suyu hatları ile kanalizasyon sisteminin birbirine karıştığı mevcut yapı, en küçük yağışta bile benzer sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Biz ise bu kronik sorunu kalıcı biçimde çözmekte kararlıyız. Şehrimizin dört bir yanında yağmur suyu hatlarını döşüyor, altyapıyı modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalarla Adıyaman'ımızı güçlü ve modern bir altyapıya kavuşturacak, yıllardır biriken bu sorunu hep birlikte geride bırakacağız' ifadelerini kullandı.

Kurumlarla Koordineli Çalışma

Kuvvetli yağışın etkili olduğu saatlerde belediye ekipleri, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını yürüttü.

Başkan Tutdere, süreçte görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, 'Yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren belediyemizin tüm birimleriyle birlikte AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde sahadaydık. Hemşehrilerimizin güvenliği ve mağduriyet yaşamaması için gece boyunca büyük bir gayret ortaya koyan tüm ekiplerimize, kurumlarımıza ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE